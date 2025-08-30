Видео
Україна
РФ не прекращает попытки своих ИПСО — Юсов о типовых шаблонах

РФ не прекращает попытки своих ИПСО — Юсов о типовых шаблонах

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 23:33
Юсов сообщил, что РФ продолжает использовать ИПСО не только против Украины, но и против Запада
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты не прекращают своих усилий по деморализации украинцев и западных партнеров. Инструменты и нарративы ИПСО россиян остаются теми же.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Читайте также:

Какие шаблоны использует российское ИПСО

По словам Юсова, РФ продолжает пытаться посеять панические настроения среди украинских граждан. Постоянно обращается различными способами и к украинским защитникам.

Кроме того, не прекращаются попытки дискредитировать Украину в глазах западных партнеров. Целью стоит попытка ослабить авторитет нашего государства в глазах Запада.

"Однако, украинское общество с момента полномасштабного вторжения демонстрирует чрезвычайную устойчивость. И какие бы волны, а они мощные и большие, Россия не пыталась организовывать для того, чтобы атаковать сознание украинцев, у них это тотально не получается", — заявил Юсов.

По его словам, украинцы сегодня остаются с пониманием, что Россия — это враг и оккупант, и необходимо продолжать борьбу.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов проинформировал, как работает механизм ИПСО. Он подтвердил, что украинская сторона также неоднократно использовала ИПСО против РФ.

А еще мы сообщали, что в приложении "Армия+" есть полезное обновление. В нем появилась вторая часть курса "Информационная устойчивость" о противодействии вражеским ИПСО.

россия война в Украине Андрей Юсов ИПСО ГУР МО України
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
