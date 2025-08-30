Юсов сообщил, что РФ продолжает использовать ИПСО не только против Украины, но и против Запада

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты не прекращают своих усилий по деморализации украинцев и западных партнеров. Инструменты и нарративы ИПСО россиян остаются теми же.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Какие шаблоны использует российское ИПСО

По словам Юсова, РФ продолжает пытаться посеять панические настроения среди украинских граждан. Постоянно обращается различными способами и к украинским защитникам.

Кроме того, не прекращаются попытки дискредитировать Украину в глазах западных партнеров. Целью стоит попытка ослабить авторитет нашего государства в глазах Запада.

"Однако, украинское общество с момента полномасштабного вторжения демонстрирует чрезвычайную устойчивость. И какие бы волны, а они мощные и большие, Россия не пыталась организовывать для того, чтобы атаковать сознание украинцев, у них это тотально не получается", — заявил Юсов.

По его словам, украинцы сегодня остаются с пониманием, что Россия — это враг и оккупант, и необходимо продолжать борьбу.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов проинформировал, как работает механизм ИПСО. Он подтвердил, что украинская сторона также неоднократно использовала ИПСО против РФ.

А еще мы сообщали, что в приложении "Армия+" есть полезное обновление. В нем появилась вторая часть курса "Информационная устойчивость" о противодействии вражеским ИПСО.