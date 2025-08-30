Юсов повідомив, що РФ продовжує використовувати ІПСО не тільки проти України, але й проти Заходу

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Російські окупанти не припиняють своїх зусиль щодо деморалізації українців та західних партнерів. Інструменти та наративи ІПСО росіян залишаються тими самими.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Які шаблони використовую російське ІПСО

За словами Юсова, РФ продовжує намагатися посіяти панічні настрої серед українських громадян. Постійно звертається у різний спосіб і до українських захисників.

Крім того, не припиняються спроби дискредитувати Україну в очах західних партнерів. На меті стоїть спроба послабити авторитет нашої держави в очах Заходу.

"Одначе, українське суспільство з моменту повномасштабного вторгнення демонструє надзвичайну стійкість. І які б хвилі, а вони потужні й великі, Росія не намагалася організовувати для того, щоб атакувати свідомість українців, у них це тотально не виходить", — заявив Юсов.

За його словами, українці сьогодні залишаються з розумінням, що Росія — це ворог і окупант, і необхідно продовжувати боротьбу.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов проінформував, як працює механізм ІПСО. Він підтвердив, що українська сторона також неодноразово використовувала ІПСО проти РФ.

А ще ми повідомляли, що у додатку "Армія+" є корисне оновлення. В ньому з'явилась друга частина курсу "Інформаційна стійкість" про протидію ворожим ІПСО.