РФ настаивает на снятии санкций с авиаотрасли — какая причина

РФ настаивает на снятии санкций с авиаотрасли — какая причина

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 19:43
Россия лоббирует снятие санкций с авиаотрасли - что известно
Российский самолет в аэропорту. Фото: росСМИ

Россия стремится через Международную организацию гражданской авиации (ІСАО) добиться смягчения санкций в авиационной сфере. Кремль аргументирует это тем, что существующие ограничения угрожают безопасности полетов.

Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Россия лоббирует снятие санкций с авиаотрасли

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные санкции закрыли Москве доступ к иностранным самолетам и запчастям, из-за чего российские авиакомпании были вынуждены искать комплектующие для более 700 самолетов, преимущественно Airbus и Boeing, сложными и косвенными каналами импорта.

По данным Reuters, российские власти сейчас пытаются получить ослабление санкций, в частности в отношении запасных частей, которые, по их словам, являются критически важными для безопасности авиаперелетов.

Москва планирует представить свои аргументы на ассамблее ІСАО, которая начнется во вторник и продлится до 3 октября. В частности, она охарактеризовала санкции как "незаконные принудительные меры", которые "нарушают право человека на свободу передвижения".

В документах, подготовленных Россией для ассамблеи ІСАО, также содержится критика относительно закрытия воздушного пространства 37 стран для российских авиакомпаний и запрета на техническое обслуживание и страхование их самолетов.

Напомним, что Европейская комиссия объявила о введении 19-го пакета санкций против России. На этот раз в ограничительные меры вошли новые санкции, направленные на борьбу с теневым флотом РФ и операциями с криптовалютами, которые используются для обхода международных ограничений.

При этом стало известно, что Россия использует бартерную торговлю для того, чтобы обойти санкции. Одной из ее стран-союзников по бартеру является Китай.

санкции против России санкции самолеты Россия авиация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
