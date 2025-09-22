Росія лобіює зняття санкцій з авіагалузі - що відомо

Російський літак в аеропорті. Фото: росЗМІ

Росія прагне через Міжнародну організацію цивільної авіації (ІСАО) добитися пом’якшення санкцій в авіаційній сфері. Кремль аргументує це тим, що чинні обмеження загрожують безпеці польотів.

Про це повідомило агентство Reuters у понеділок, 22 вересня.

Росія лобіює зняття санкцій з авіагалузі

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні санкції закрили Москві доступ до іноземних літаків та запчастин, через що російські авіакомпанії були змушені шукати комплектуючі для понад 700 літаків, переважно Airbus та Boeing, складними і непрямими каналами імпорту.

За даними Reuters, російська влада нині намагається отримати послаблення санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, за їхніми словами, є критично важливими для безпеки авіаперельотів.

Москва планує представити свої аргументи на асамблеї ІСАО, що розпочнеться у вівторок і триватиме до 3 жовтня. Зокрема, вона охарактеризувала санкції як "незаконні примусові заходи", які "порушують право людини на свободу пересування".

У документах, підготовлених Росією для асамблеї ІСАО, також міститься критика щодо закриття повітряного простору 37 країн для російських авіакомпаній та заборони на технічне обслуговування і страхування їхніх літаків.

Нагадаємо, що Європейська комісія оголосила про запровадження 19-го пакета санкцій проти Росії. Цього разу до обмежувальних заходів увійшли нові санкції, спрямовані на боротьбу з тіньовим флотом РФ та операціями з криптовалютами, які використовуються для обходу міжнародних обмежень.

При цьому стало відомо, що Росія використовує бартерну торгівлю для того, щоб обійти санкції. Однією з її країн-союзників щодо бартера є Китай.