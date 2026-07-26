РФ нанесла авиаудары по Запорожью: погиб человек, есть раненые

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

Российские оккупанты 26 июля нанесли авиаудары по областному центру Запорожья. По предварительным данным, один человек погиб, ещё шестеро получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрелы Запорожья 26 июля

Спасатели рассказали, что авиаудары россиян повредили многоэтажные жилые дома, учебное заведение, офисные и складские помещения, гаражи и соседние здания.

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Поврежденный автомобиль после атаки. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

В результате попадания загорелись оборудование автозаправочной станции и легковой автомобиль. Спасатели ликвидировали возгорание. Число пострадавших уточняется. На местах работали все экстренные службы.

В то же время Иван Федоров добавил, что погиб один человек, а раненым медики оказывают всю необходимую помощь.

Как писали Новини.LIVE, РФ атаковала дронами одного из производителей молока в Сумской области. В Дубовязовской громаде погибли коровы, есть раненые животные.

В целом за последнюю неделю оккупанты сбросили на Украину более 1630 авиабомб. Также враг наносил удары ракетами различных типов и ударными дронами.