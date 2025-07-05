Россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины — данные ГУР

Солдаты Лаосской Народной Армии. Фото: VnExpress

Российское военно-политическое руководство на фоне высоких потерь на фронте и истощения собственных ресурсов активно ищет новые возможности для продолжения вооруженной агрессии против Украины. Кремль продолжает привлекать наемников из стран Азии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в Facebook в субботу, 5 июля.

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По данным ГУР, Кремль продолжает привлекать в войну наемников из стран Азии, Африки, а также подразделения армии КНДР. Кроме того, под видом "гуманитарных инициатив" Москва пытается легализовать присутствие иностранных военных на своей территории, привлекая так называемых партнеров к выполнению задач, связанных с войной против Украины.

На этот раз речь идет о Лаосе. По данным разведки, Кремль прорабатывает вопрос привлечения инженерного подразделения Народной армии Лаоса к разминированию приграничных территорий в Курской области РФ.

"Сейчас кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ", — говорится в сообщении.

Ожидается, что на начальном этапе Лаос может направить в Россию около 50 военных-саперов. Кроме того, эта страна уже оказывает гуманитарную помощь Москве, в частности — участвует в реабилитации раненых российских военных, которые воевали против Украины.

"Руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курщины", — добавляют разведчики.

В ГУР отмечают, что Россия пытается маскировать военное сотрудничество с третьими странами под гуманитарную риторику, однако на самом деле фактически привлекает их к участию в войне.

Сообщение ГУР в Facebook

Напомним, что по данным украинской разведки российские офицеры массово избегают фронта, скрываясь в тыловых частях.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на поле боя и наступательные действия российских войск.