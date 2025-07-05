Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ пытается втянуть еще одну страну Азии в войну, — ГУР

РФ пытается втянуть еще одну страну Азии в войну, — ГУР

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 11:54
Россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины — данные ГУР
Солдаты Лаосской Народной Армии. Фото: VnExpress

Российское военно-политическое руководство на фоне высоких потерь на фронте и истощения собственных ресурсов активно ищет новые возможности для продолжения вооруженной агрессии против Украины. Кремль продолжает привлекать наемников из стран Азии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в Facebook в субботу, 5 июля.

Реклама
Читайте также:

РФ хочет втянуть Лаос в войну

По данным ГУР, Кремль продолжает привлекать в войну наемников из стран Азии, Африки, а также подразделения армии КНДР. Кроме того, под видом "гуманитарных инициатив" Москва пытается легализовать присутствие иностранных военных на своей территории, привлекая так называемых партнеров к выполнению задач, связанных с войной против Украины.

На этот раз речь идет о Лаосе. По данным разведки, Кремль прорабатывает вопрос привлечения инженерного подразделения Народной армии Лаоса к разминированию приграничных территорий в Курской области РФ.

"Сейчас кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ", — говорится в сообщении.

Ожидается, что на начальном этапе Лаос может направить в Россию около 50 военных-саперов. Кроме того, эта страна уже оказывает гуманитарную помощь Москве, в частности — участвует в реабилитации раненых российских военных, которые воевали против Украины.

"Руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курщины", — добавляют разведчики.

В ГУР отмечают, что Россия пытается маскировать военное сотрудничество с третьими странами под гуманитарную риторику, однако на самом деле фактически привлекает их к участию в войне.

гур лаос
Сообщение ГУР в Facebook

Напомним, что по данным украинской разведки российские офицеры массово избегают фронта, скрываясь в тыловых частях.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на поле боя и наступательные действия российских войск.

разведка военные Азия война в Украине ГУР Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации