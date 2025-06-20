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Офіцери РФ масово уникають фронту, ховаючись у тилу, — ГУР

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 18:00
Російські офіцери масово уникають фронту — розвідка
Російські військові. Фото: РосЗМІ
Ключові моменти Російські офіцери втікають від війни — розвідка

За даними української розвідки, російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах. Крім того, серед них зафіксовано випадки самовільного залишення служби.

Про це інформує пресслужба Головно управління розвідки Міноборони України у п'ятницю, 20 червня, в Telegram.

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Російські офіцери втікають від війни — розвідка

За інформацією ГУР МОУ,  більш ніж 45% офіцерів Збройних сил Росії, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу ЗС РФ, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.

У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом Михайлом Зусько, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. З них щонайменше 200 призначили, попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів.

Також фіксуються випадки самовільного залишення служби цими "резервістами".

В українській розвідці зазначають, що масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі.

"Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються за будь-яку ціну уникнути участі в бойових діях", — пояснили в ГУР.

ГУР МОУ
Скриншот повідомлення ГУР МОУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно українська розвідка зафіксувала чергову шокуючу розмову між російськими військовими.

Також ми інформували, що родичі обміняних російських окупантів не хочуть, аби ті поверталися додому.

розвідка війна в Україні ГУР російські військові армія РФ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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