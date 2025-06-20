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Главная Новости дня Офицеры РФ массово избегают фронта, прячась в тылу — ГУР

Офицеры РФ массово избегают фронта, прячась в тылу — ГУР

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 18:00
Российские офицеры массово избегают фронта - разведка
Российские военные. Фото: РосСМИ
Ключові моменти Российские офицеры бегут от войны — разведка

По данным украинской разведки, российские офицеры массово избегают фронта, скрываясь в тыловых частях. Кроме того, среди них зафиксированы случаи самовольного оставления службы.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в пятницу, 20 июня, в Telegram.

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Российские офицеры бегут от войны — разведка

По информации ГУР МОУ, более 45% офицеров Вооруженных сил России, которые находятся в составе резервных подразделений южного военного округа ВС РФ, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.

В документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них не менее 200 назначили несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.

Также фиксируются случаи самовольного оставления службы этими "резервистами".

В украинской разведке отмечают, что массовое бегство с передовой, оформленное как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе.

"Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать участия в боевых действиях", — объяснили в ГУР.

ГУР МОУ
Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

Напомним, что недавно украинская разведка зафиксировала очередной шокирующий разговор между российскими военными.

Также мы информировали, что родственники обменянных российских оккупантов не хотят, чтобы те возвращались домой.

разведка война в Украине ГУР русские солдаты армия РФ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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