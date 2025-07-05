Росія намагається втягнути Лаос у війну проти України — дані ГУР

Солдати Лаоської Народної Армії. Фото: VnExpress

Російське військово-політичне керівництво на тлі високих втрат на фронті та виснаження власних ресурсів активно шукає нові можливості для продовження збройної агресії проти України. Кремль продовжує залучати найманців із країн Азії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у Facebook в суботу, 5 липня.

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За даними ГУР, Кремль продовжує залучати у війну найманців із країн Азії, Африки, а також підрозділи армії КНДР. Крім того, під виглядом "гуманітарних ініціатив" Москва намагається легалізувати присутність іноземних військових на своїй території, залучаючи так званих партнерів до виконання завдань, пов’язаних із війною проти України.

Цього разу мова йде про Лаос. За даними розвідки, Кремль опрацьовує питання залучення інженерного підрозділу Народної армії Лаосу до розмінування прикордонних територій у Курській області РФ.

"Наразі кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій курської області РФ", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що на початковому етапі Лаос може направити до Росії близько 50 військових-саперів. Крім того, ця країна вже надає гуманітарну допомогу Москві, зокрема — бере участь у реабілітації поранених російських військових, які воювали проти України.

"Керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню Курщини", — додають розвідники.

У ГУР наголошують, що Росія намагається маскувати військову співпрацю з третіми країнами під гуманітарну риторику, проте насправді фактично залучає їх до участі у війні.

Повідомлення ГУР у Facebook

Нагадаємо, що за даними української розвідки російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ситуацію на полі бою та наступальні дії російських військ.