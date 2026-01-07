Сергей "Флеш" заявил, что армия РФ использует новый тип маскировочных сеток

Новый тип маскировочных сеток в РФ. Фото: Фото: Сергей "Флеш"

Российские оккупанты начали использовать на фронте новые маскировочные сетки. Они имеют очень реалистичный вид.

Об этом в Facebook сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно о новых маскировочных сетках россиян

На фото, которые обнародовал эксперт, сразу же заметна особенность нового типа маскировочных сеток РФ. Визуально сетка напоминает хаотичную свалку битого кирпича и выглядит очень реалистично, что делает ее практически незаметной при наблюдении с беспилотников или с помощью оптических приборов.

Оккупанты используют новые маскировочные сетки. Фото: Фото: Сергей "Флеш"

Оккупант ставит новую маскировочную сетку. Фото: Фото: Сергей "Флеш"

"Флеш" считает, что украинской армии это тоже пригодилось бы.

"Противник начал использовать новый тип маскировочных сеток. Нам бы тоже такое не помешало. Это реально круто", — подчеркнул он.

