Україна
РФ начала использовать новые маскировочные сетки, — Флеш

РФ начала использовать новые маскировочные сетки, — Флеш

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 02:14
Сергей "Флеш" заявил, что армия РФ использует новый тип маскировочных сеток
Новый тип маскировочных сеток в РФ. Фото: Фото: Сергей "Флеш"

Российские оккупанты начали использовать на фронте новые маскировочные сетки. Они имеют очень реалистичный вид. 

Об этом в Facebook сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Читайте также:

Что известно о новых маскировочных сетках россиян

На фото, которые обнародовал эксперт, сразу же заметна особенность нового типа маскировочных сеток РФ. Визуально сетка напоминает хаотичную свалку битого кирпича и выглядит очень реалистично, что делает ее практически незаметной при наблюдении с беспилотников или с помощью оптических приборов.

Сергій "Флеш" заявив, що росіяни використовують новий тип маскувальних сіток
Оккупанты используют новые маскировочные сетки. Фото: Фото: Сергей "Флеш"
Росіяни почали використовувати реалістичні маскувальні сітки
Оккупант ставит новую маскировочную сетку. Фото: Фото: Сергей "Флеш"

"Флеш" считает, что украинской армии это тоже пригодилось бы.

"Противник начал использовать новый тип маскировочных сеток. Нам бы тоже такое не помешало. Это реально круто", — подчеркнул он.

Напомним, несколько дней дома Сергей Бескрестнов сообщил, что россияне впервые запустили дроны "Шахед" с зенитной ракетой на борту.

Также мы писали, что недавно один из экспертов объяснил, как изменились боевые действия в связи с использованием новейших технологий.

оккупанты война в Украине Россия фронт ситуация на фронте армия РФ
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
