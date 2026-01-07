Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ почала використовувати нові маскувальні сітки, — Флеш

РФ почала використовувати нові маскувальні сітки, — Флеш

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 02:14
Сергій "Флеш" заявив, що армія РФ використовує новий тип маскувальних сіток
Новий тип маскувальних сіток у РФ. Фото: Фото: Сергій "Флеш"

Російські окупанти почали використовувати на фронті нові маскувальні сітки. Вони мають дуже реалістичний вигляд.

Про це у Facebook повідомив експерт із радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про нові маскувальні сітки росіян

На фото, які оприлюднив експерт, одразу ж помітна особливість нового типу маскувальних сіток РФ. Візуально сітка нагадує хаотичне звалище битої цегли і виглядає дуже реалістично, що робить її практично непомітною під час спостереження з безпілотників чи за допомогою оптичних приладів.

Сергій "Флеш" заявив, що росіяни використовують новий тип маскувальних сіток
Окупанти використовують нові маскувальні сітки. Фото: Фото: Сергій "Флеш"
Росіяни почали використовувати реалістичні маскувальні сітки
Окупант ставить нову маскувальну сітку. Фото: Фото: Сергій "Флеш"

"Флеш" вважає, що українській армії це теж знадобилося б.

"Противник почав використовувати новий тип маскувальних сіток. Нам би теж таке не завадило. Це реально круто", — наголосив він.

Нагадаємо, кілька днів дому Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни вперше запустили дрони "Шахед" із зенітної ракетою на борту.

Також ми писали, що нещодавно один з експертів пояснив, як змінилися бойові дії у зв'язку з використанням новітніх технологій.

окупанти війна в Україні Росія фронт ситуація на фронті армія РФ
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації