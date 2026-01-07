Сергій "Флеш" заявив, що армія РФ використовує новий тип маскувальних сіток

Новий тип маскувальних сіток у РФ. Фото: Фото: Сергій "Флеш"

Російські окупанти почали використовувати на фронті нові маскувальні сітки. Вони мають дуже реалістичний вигляд.

Про це у Facebook повідомив експерт із радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про нові маскувальні сітки росіян

На фото, які оприлюднив експерт, одразу ж помітна особливість нового типу маскувальних сіток РФ. Візуально сітка нагадує хаотичне звалище битої цегли і виглядає дуже реалістично, що робить її практично непомітною під час спостереження з безпілотників чи за допомогою оптичних приладів.

Окупанти використовують нові маскувальні сітки. Фото: Фото: Сергій "Флеш"

Окупант ставить нову маскувальну сітку. Фото: Фото: Сергій "Флеш"

"Флеш" вважає, що українській армії це теж знадобилося б.

"Противник почав використовувати новий тип маскувальних сіток. Нам би теж таке не завадило. Це реально круто", — наголосив він.

