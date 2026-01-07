Сергій "Флеш" заявив, що армія РФ використовує новий тип маскувальних сіток

РФ почала використовувати нові маскувальні сітки, — Флеш
Російські окупанти почали використовувати на фронті нові маскувальні сітки. Вони мають дуже реалістичний вигляд.
Про це у Facebook повідомив експерт із радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Що відомо про нові маскувальні сітки росіян
На фото, які оприлюднив експерт, одразу ж помітна особливість нового типу маскувальних сіток РФ. Візуально сітка нагадує хаотичне звалище битої цегли і виглядає дуже реалістично, що робить її практично непомітною під час спостереження з безпілотників чи за допомогою оптичних приладів.
"Флеш" вважає, що українській армії це теж знадобилося б.
"Противник почав використовувати новий тип маскувальних сіток. Нам би теж таке не завадило. Це реально круто", — наголосив він.
