Окупанти РФ почали ставити на "Шахеди" ПЗРК — яка небезпека

Окупанти РФ почали ставити на "Шахеди" ПЗРК — яка небезпека

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 01:52
За допомогою ПЗРК на Шахедах ворог хоче полювати на українських пілотів, стверджує Сергій Флеш Бескрестнов
Збитий "Шахед" окупантів РФ з встановленим ПЗРК. Фото: Сергій "Флеш"

Росіяни вперше запустили дрони "Шахед" із зенітною ракетою на борту. Дроном керує оператор з Росії, а ціллю нової зброї стала українська авіація.

Про це у своему Телеграм-каналі повідомив військовий фахівець зі зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Читайте також:

У "Шахедів" тепер є "зір"

Окупанти РФ почали ставити на "Шахеди" ПЗРК — яка небезпека - фото 1
Збитий "Шахед" з встановленим ПЗРК. Фото: Сергій "Флеш"

Експерт пояснив технічну суть новинки. На борту безпілотника встановили камеру та радіомодем, а керування відбувається в ручному режимі.

Оператор, який сидить на території РФ, бачить картинку в реальному часі. Саме він вибирає момент для пуску ракети. Це дозволяє ворогу намагатися дистанційно збивати українські повітряні цілі, які раніше почувалися у відносній безпеці поряд із повільними дронами.

Попередження для авіації

Сергій "Флеш" звернувся до українських льотчиків із терміновим застереженням. Правила перехоплення треба коригувати. Військовий закликав пілотів армійської авіації врахувати нову загрозу.

Головна порада — категорично уникати зближення із "Шахедом" на зустрічних курсах. Будь-яке чергування в небі тепер вимагає подвійної обережності.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно зробив заяву щодо ППО захисту України.

Також експерт пояснив, як змінилися бойові дії на фронті через використання новітніх технологій.

окупанти війна в Україні авіація Шахед дрон-камікадзе
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
