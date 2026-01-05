Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оккупанты РФ начали ставить на "Шахеды" ПЗРК — какая опасность

Оккупанты РФ начали ставить на "Шахеды" ПЗРК — какая опасность

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 01:52
С помощью ПЗРК на Шахедах враг хочет охотиться на украинских пилотов, утверждает Сергей Флеш Бескрестнов
Сбитый "Шахед" оккупантов РФ с установленным ПЗРК. Фото: Сергей "Флеш"

Россияне впервые запустили дроны "Шахед" с зенитной ракетой на борту. Дроном управляет оператор из России, а целью нового оружия стала украинская авиация.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил военный специалист по связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Реклама
Читайте также:

У "Шахедов" теперь есть "зрение"

Оккупанты РФ начали ставить на "Шахеды" ПЗРК — какая опасность - фото 1
Сбитый "Шахед" с установленным ПЗРК. Фото: Сергей "Флеш"

Эксперт объяснил техническую суть новинки. На борту беспилотника установили камеру и радиомодем, а управление происходит в ручном режиме.

Оператор, который сидит на территории РФ, видит картинку в реальном времени. Именно он выбирает момент для пуска ракеты. Это позволяет врагу пытаться дистанционно сбивать украинские воздушные цели, которые ранее чувствовали себя в относительной безопасности рядом с медленными дронами.

Предупреждение для авиации

Сергей "Флеш" обратился к украинским летчикам со срочным предостережением. Правила перехвата надо корректировать. Военный призвал пилотов армейской авиации учесть новую угрозу.

Главный совет — категорически избегать сближения с "Шахедом" на встречных курсах. Любое дежурство в небе теперь требует двойной осторожности.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сделал заявление относительно ПВО защиты Украины.

Также эксперт объяснил, как изменились боевые действия на фронте из-за использования новейших технологий.

оккупанты война в Украине авиация Шахед дрон-камикадзе
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации