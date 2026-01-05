С помощью ПЗРК на Шахедах враг хочет охотиться на украинских пилотов, утверждает Сергей Флеш Бескрестнов

Сбитый "Шахед" оккупантов РФ с установленным ПЗРК. Фото: Сергей "Флеш"

Россияне впервые запустили дроны "Шахед" с зенитной ракетой на борту. Дроном управляет оператор из России, а целью нового оружия стала украинская авиация.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил военный специалист по связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

У "Шахедов" теперь есть "зрение"

Сбитый "Шахед" с установленным ПЗРК. Фото: Сергей "Флеш"

Эксперт объяснил техническую суть новинки. На борту беспилотника установили камеру и радиомодем, а управление происходит в ручном режиме.

Оператор, который сидит на территории РФ, видит картинку в реальном времени. Именно он выбирает момент для пуска ракеты. Это позволяет врагу пытаться дистанционно сбивать украинские воздушные цели, которые ранее чувствовали себя в относительной безопасности рядом с медленными дронами.

Предупреждение для авиации

Сергей "Флеш" обратился к украинским летчикам со срочным предостережением. Правила перехвата надо корректировать. Военный призвал пилотов армейской авиации учесть новую угрозу.

Главный совет — категорически избегать сближения с "Шахедом" на встречных курсах. Любое дежурство в небе теперь требует двойной осторожности.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сделал заявление относительно ПВО защиты Украины.

Также эксперт объяснил, как изменились боевые действия на фронте из-за использования новейших технологий.