РФ хочет использовать Узбекистан для обхода санкций — как это возможно

Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Фото: росСМИ

В России есть четкий план, как использовать Узбекистан для обхода международных санкций. В Кремле придумали, что профинансируют создание и финансирование подставных компаний, через которые будут закупать электронику для БпЛА.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления (ЦНС).

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В ЦНС рассказали, что в конце декабря в рамках встречи лидеров стран СНГ российский диктатор Владимир Путин вместе с военным руководством Узбекистана обсудил условия сотрудничества. В частности, они договорились, что создадут ряд подставных компаний на территории Узбекистана, которые будут финансироваться правительством РФ.

"Официально анонсировано сотрудничество в транспортной отрасли. Но, по данным Центра сопротивления, фактически создание фиктивных компаний для обхода Россией международных санкций. А также предприятий для сборки БпЛА, которые будут собирать из иностранных электронных компонентов. В дальнейшем эти компании будут экспортировать изделия и компоненты на ряд российских оборонных предприятий, в частности на "Казанский завод "Электроприбор", "завод Элекон", "Стелла-К" и другие", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве выяснили, что Россия планирует также выкупить у Узбекистана запасы советских боеприпасов и создавать подставные компании в странах Центральной Азии.

Напомним, в конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наложил санкции на 140 компаний. Другим указом глава государства ввел санкции против 50 человек, связанных с РФ.