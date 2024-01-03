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РФ хоче використати Узбекистан для обходу санкцій — як це можливо

3 січня 2024 09:58
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РФ хоче використати Узбекистан для обходу санкцій — як це можливо
Володимир Путін та президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія має чіткий план, як використати Узбекистан для обходу міжнародних санкцій. У Кремлі вигадали, що профінансують створення та фінансування підставних компаній, через які  закуповуватимуть електроніку для БпЛА.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву (ЦНС).

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Як РФ хоче використати Узбекистан для обходу санкцій

У ЦНС розповіли, що наприкінці грудня в рамках зустрічі лідерів країн СНД російський диктатор Володимир Путін разом з військовим керівництвом Узбекистану обговорив умови співпраці. Зокрема, вони домовилися, що створять низку підставних компаній на території Узбекистану, які  фінансуватиме уряд РФ. 

"Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі. Та, за даними Центру спротиву,  фактично створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій. А також підприємств для збирання БпЛА, які збиратимуть з іноземних електронних компонентів. Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки російських оборонних підприємств. Зокрема, до "Казанського заводу "Электроприбор", "заводу Элекон", "Стелла-К" та інші", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві з'ясували, що Росія також планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів і створювати підставні компанії  у країнах Центральної Азії. 

Нагадаємо, наприкінці грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким наклав санкції на 140 компаній. Іншим указом глава держави запровадив санкції проти 50 осіб, пов'язаних з РФ.

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