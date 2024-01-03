РФ хоче використати Узбекистан для обходу санкцій — як це можливо

Володимир Путін та президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв. Фото: росЗМІ

Росія має чіткий план, як використати Узбекистан для обходу міжнародних санкцій. У Кремлі вигадали, що профінансують створення та фінансування підставних компаній, через які закуповуватимуть електроніку для БпЛА.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву (ЦНС).

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У ЦНС розповіли, що наприкінці грудня в рамках зустрічі лідерів країн СНД російський диктатор Володимир Путін разом з військовим керівництвом Узбекистану обговорив умови співпраці. Зокрема, вони домовилися, що створять низку підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватиме уряд РФ.

"Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі. Та, за даними Центру спротиву, фактично створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій. А також підприємств для збирання БпЛА, які збиратимуть з іноземних електронних компонентів. Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки російських оборонних підприємств. Зокрема, до "Казанського заводу "Электроприбор", "заводу Элекон", "Стелла-К" та інші", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві з'ясували, що Росія також планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів і створювати підставні компанії у країнах Центральної Азії.

Нагадаємо, наприкінці грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким наклав санкції на 140 компаній. Іншим указом глава держави запровадив санкції проти 50 осіб, пов'язаних з РФ.