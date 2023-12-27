РФ хочет озвучить новые планы войны на неформальном заседании Совбеза ООН, — ГУР

Заседание Совбеза ООН. Фото: Reuters

Россия инициировала проведение неформального заседания Совбеза ООН. Враг планирует озвучить новые планы относительно войны в Украине и рассказать очередные нарративы Кремля.

Об этом сообщает ГУР МО.

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Неформальное заседание Совбеза ООН

Сегодня, 27 декабря, государство-террорист планирует провести неформальное заседание Совета безопасности ООН по так называемой "формуле Аррия". Россияне назвали мероприятие "10 лет Евромайдану в Украине: шаг в пропасть".

В разведке рассказали, что в рамках заседания россияне попытаются "донести" до слушателей нарративы о "неонацистской природе киевского режима и его вооруженных формирований". К тому же враг хочет обсудить "историю нацизма в Украине и его современное состояние", а также "преступления националистических батальонов против мирного населения на востоке и юге Украины".

"Документ, представленный в адрес Генерального секретаря ООН, также не содержит "свежих" идей и повторяет традиционные формулировки российской пропаганды. Центральное сообщение "презентации": "инспирирование Евромайдана со стороны стран запада и США". Соответственно, развязанная война оправдывается планами "защитить мирное население на востоке и юге Украины", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что на этот раз россияне предложили "ноу-хау". В качестве гостей, "которых полезно было бы заслушать", будут выступать:

министр внутренних дел времен Януковича — Виталий Захарченко;

один из командиров "Беркута" — Дмитрий Сабина;

российские пропагандисты — Максим Григорьев и Михаил Хазин.

Заседание будет вести постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Интерес к анонсированному мероприятию

В разведке Украины отметили, что интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совета безопасности ООН крайне низкий. Большинство из них будет представлено так называемыми "экспертами".

Вероятно, сама мера рассчитана в основном на "внутреннюю" российскую аудиторию, ведь интерес со стороны международных медиа находится на нулевом уровне.

"Следовательно, российская дипломатия окончательно превращается в генератор безумных идей, которые никто в мире не воспринимает всерьез. Очевидно, заседание является частью программы "выборов Путина", которые запланированы на март 2024 года. По мнению российских пропагандистов, электорату будет полезно знать, что тезисы по оправданию войны в Украине будут звучать в стенах ООН", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что неформальный статус встречи позволит избавиться от комментариев международных дипломатов относительно очередного бреда от РФ.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, The New York Times пишет, что с сентября 2023 года появилась информация о том, что президент России Владимир Путин намекает на остановку военных действий в войне с Украиной. Предполагается, что это может быть замораживание войны на нынешней линии фронта.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о готовности России к "переговорам". По его словам, враг запускает фейки.