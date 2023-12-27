РФ хоче озвучити нові плани війни на неформальному засідання Ради безпеки ООН, — ГУР

Засідання Ради безпеки ООН. Фото: Reuters

Росія ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН. Ворог планує озвучити нові плани щодо війни в Україні та розповісти чергові наративи Кремля.

Про це повідомляє ГУР МО.

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Неформальне засідання Ради безпеки ООН

Сьогодні, 27 грудня, держава-терористка планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН за так званою "формулою Аррія". Росіяни назвали захід "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву".

У розвідці розповіли, що в межах засідання росіяни спробують "донести" до слухачів наративи про "неонацистську природу київського режиму та його збройних формувань". До того ж ворог хоче обговорити "історію нацизму в Україні та його сучасний стан", а також "злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України".

"Документ, представлений на адресу Генерального секретаря ООН, також не містить "свіжих" ідей та повторює традиційні формулювання російської пропаганди. Центральне повідомлення "презентації": "інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США". Відповідно, розв’язана війна виправдовується планами "захистити мирне населення на сході та півдні України", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що цього разу росіяни запропонували певне "ноу-хау". Як гості, "яких корисно було б заслухати", будуть виступати:

міністр внутрішніх справ часів Януковича — Віталій Захарченко;

один з командирів "Беркуту" — Дмитро Сабіна;

російські пропагандисти — Максим Григор’єв та Михайло Хазін.

Вестиме засідання постійний представник РФ в ООН Василь Небензя.

Інтерес до анонсованого заходу

У розвідці України наголосили, що інтерес до анонсованого заходу з боку членів Ради безпеки ООН вкрай низький. Більшість з них буде представлено так званими "експертами".

Ймовірно, сам захід розрахований здебільшого на "внутрішню" російську аудиторію, адже інтерес з боку міжнародних медіа знаходиться на нульовому рівні.

"Відтак, російська дипломатія остаточно перетворюється на генератор божевільних ідей, які ніхто в світі не сприймає серйозно. Вочевидь, засідання є частиною програми "виборів Путіна", які заплановані на березень 2024 року. На думку російських пропагандистів, електорату буде корисно знати, що тези щодо виправдання війни в Україні звучатимуть в стінах ООН", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що неформальний статус зустрічі дозволить позбутися коментарів міжнародних дипломатів щодо чергової маячні від РФ.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, The New York Times пише, що з вересня 2023 року з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін натякає на зупинення воєнних дій у війні з Україною. Передбачається, що це може бути заморожування війни на нинішній лінії фронту.

Також ми писали, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію про "готовність" Росії до переговорів. За його словами, ворог запускає фейки.