Россия готовит фейки с пленными воинами Азовстали — детали от ЦПД

Разрушенный металлургический комбинат в Мариуполе "Азовсталь". Фото: росСМИ

Россия готовит очередной этап информационной кампании для дискредитации власти Украины и темы обмена пленными. Противник работает над созданием фото и "интервью" с пленными защитниками "Азовстали", которых Москва рассматривает для обмена.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Информационная операция России

В ЦПД отметили, что использование пленных для пропаганды и манипуляций нарушает ключевые принципы 13 и 14 статей Женевской конвенции по обращению с пленными.

В рамках этой кампании Москва уже использовала фейки с пленными. В частности, речь идет о фальшивых обращениях якобы от имени украинских военнопленных, которых якобы исключили из списка на обмен по инициативе Киева.

"Эта кампания является частью большей стратегии России, направленной на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и срыва процесса обмена в формате "всех на всех", на котором Украина неоднократно подчеркивала. Но Кремль блокирует этот процесс, используя тему пленных для политического и информационного давления", — говорится в сообщении.

Пост ЦПД. Фото: скриншот

Напомним, в ЦПД уже предупреждали о намерении России продолжать информационную кампанию по обмену пленными, чтобы манипулировать процессом.

А недавно с временно оккупированной территории в Украину удалось вернуть 13-летнюю девочку.