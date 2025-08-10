Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ готовит "интервью" с пленными воинами Азовстали — какая цель

РФ готовит "интервью" с пленными воинами Азовстали — какая цель

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 18:10
Россия готовит фейки с пленными воинами Азовстали — детали от ЦПД
Разрушенный металлургический комбинат в Мариуполе "Азовсталь". Фото: росСМИ

Россия готовит очередной этап информационной кампании для дискредитации власти Украины и темы обмена пленными. Противник работает над созданием фото и "интервью" с пленными защитниками "Азовстали", которых Москва рассматривает для обмена.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Информационная операция России

В ЦПД отметили, что использование пленных для пропаганды и манипуляций нарушает ключевые принципы 13 и 14 статей Женевской конвенции по обращению с пленными.

В рамках этой кампании Москва уже использовала фейки с пленными. В частности, речь идет о фальшивых обращениях якобы от имени украинских военнопленных, которых якобы исключили из списка на обмен по инициативе Киева.

"Эта кампания является частью большей стратегии России, направленной на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и срыва процесса обмена в формате "всех на всех", на котором Украина неоднократно подчеркивала. Но Кремль блокирует этот процесс, используя тему пленных для политического и информационного давления", — говорится в сообщении.

null
Пост ЦПД. Фото: скриншот

Напомним, в ЦПД уже предупреждали о намерении России продолжать информационную кампанию по обмену пленными, чтобы манипулировать процессом.

А недавно с временно оккупированной территории в Украину удалось вернуть 13-летнюю девочку.

война Украина пленные Россия обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации