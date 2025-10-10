В МИД отреагировали на ночной удар РФ 10 октября - что известно

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины/Telegram

В ночь на пятницу, 10 октября, российские войска нанесли массированный удар по украинским городам. МИД Украины резко отреагировал на обстрел энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил спикер министерства Георгий Тихий во время брифинга.

Реакция МИД на обстрел Украины

Как отметил Тихий, удар был нанесен сознательно именно в этот день — в годовщину первого масштабного обстрела украинских энергетических объектов в 2022 году.

"Это простой, тупой сигнал России миру, что политика агрессии и террора продолжается", — заявил Тихий.

Он подчеркнул, что за три года Москва не изменила своего курса, и даже сравнил действия России с деятельностью ХАМАС: "Можно сказать, что россияне хуже ХАМАС: даже ХАМАС сегодня делает шаги к миру, а Москва только усиливает террор".

В МИД подчеркнули, что подобные атаки еще раз демонстрируют стратегическую цель России — дестабилизировать Украину и запугать гражданское население.

Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме Украины после российского обстрела.

В частности, захватчики нанесли удар по энергетическому объекту на Нежинщине Черниговской области.