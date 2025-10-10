Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ хуже ХАМАС — в МИД отреагировали на ночной удар оккупантов

РФ хуже ХАМАС — в МИД отреагировали на ночной удар оккупантов

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 17:54
В МИД отреагировали на ночной удар РФ 10 октября - что известно
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины/Telegram

В ночь на пятницу, 10 октября, российские войска нанесли массированный удар по украинским городам. МИД Украины резко отреагировал на обстрел энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил спикер министерства Георгий Тихий во время брифинга.

Реклама
Читайте также:

Реакция МИД на обстрел Украины

Как отметил Тихий, удар был нанесен сознательно именно в этот день — в годовщину первого масштабного обстрела украинских энергетических объектов в 2022 году.

"Это простой, тупой сигнал России миру, что политика агрессии и террора продолжается", — заявил Тихий.

Он подчеркнул, что за три года Москва не изменила своего курса, и даже сравнил действия России с деятельностью ХАМАС: "Можно сказать, что россияне хуже ХАМАС: даже ХАМАС сегодня делает шаги к миру, а Москва только усиливает террор".

В МИД подчеркнули, что подобные атаки еще раз демонстрируют стратегическую цель России — дестабилизировать Украину и запугать гражданское население.

Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме Украины после российского обстрела.

В частности, захватчики нанесли удар по энергетическому объекту на Нежинщине Черниговской области.

МИД обстрелы война в Украине Россия Георгий Тихий
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации