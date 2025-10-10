Відео
Україна
РФ гірша за ХАМАС — у МЗС відреагували на нічний удар окупантів

РФ гірша за ХАМАС — у МЗС відреагували на нічний удар окупантів

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:54
У МЗС відреагували на нічний удар РФ 10 жовтня - що відомо
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: МЗС України/Telegram

У ніч на п'ятницю, 10 жовтня, російські війська завдали масованого удару по українських містах. МЗС України різко відреагувало на обстріл енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив речник міністерства Георгій Тихий під час брифінгу.

Читайте також:

Реакція МЗС на обстріл України

Як зазначив Тихий, удар було нанесено свідомо саме цього дня — у річницю першого масштабного обстрілу українських енергетичних об’єктів у 2022 році.

"Це простий, тупий сигнал Росії світові, що політика агресії та терору триває", — заявив Тихий.

Він підкреслив, що за три роки Москва не змінила свого курсу, і навіть порівняв дії Росії з діяльністю ХАМАС: "Можна сказати, що росіяни гірші за ХАМАС: навіть ХАМАС сьогодні робить кроки до миру, а Москва лише посилює терор".

У МЗС наголосили, що подібні атаки ще раз демонструють стратегічну мету Росії — дестабілізувати Україну та залякати цивільне населення.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі України після російського обстрілу.

Зокрема, загарбники завдали удару по енергетичному обʼєкту на Ніжинщині Чернігівської області.

МЗС обстріли війна в Україні Росія Георгій Тихий
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
