На передовой под Константиновкой - критические потери РФ

Раненые российские военные. Фото иллюстративное: росСМИ

На направлении вблизи Константиновки российские войска несут ежедневные потери, которые только на одном участке фронта могут достигать десяти человек. В то же время оккупанты продолжают атаковать небольшими пехотными группами, несмотря на отсутствие техники и эффективное сопротивление Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 декабря.

Потери россиян и тактика штурмов

Украинский военный рассказал, что за последнюю неделю оккупанты фактически перестали применять технику на направлении, где действует 93-я отдельная механизированная бригада. Враг продолжает действовать небольшими группами по два-три человека, пытаясь прорвать украинскую оборону. По его оценке, ежедневные потери россиян могут достигать десяти военных только на одном участке.

"Интенсивность движения пехоты не уменьшают — потери они несут довольно высокие", — отметил военный относительно действий вражеской армии.



За последнюю неделю враг не применяет технику, отметил Пясецкий. Несмотря на высокие потери, дефицита живой силы у противника нет, и он продолжает осуществлять две-три атаки ежедневно. Украинские защитники успешно отражают эти попытки, нанося россиянам значительные потери.

