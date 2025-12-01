Видео
Главная Новости дня РФ ежедневно теряет до 10 военных возле Константиновки — военный

РФ ежедневно теряет до 10 военных возле Константиновки — военный

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 12:39
На передовой под Константиновкой - критические потери РФ
Раненые российские военные. Фото иллюстративное: росСМИ

На направлении вблизи Константиновки российские войска несут ежедневные потери, которые только на одном участке фронта могут достигать десяти человек. В то же время оккупанты продолжают атаковать небольшими пехотными группами, несмотря на отсутствие техники и эффективное сопротивление Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 декабря.

Читайте также:

Потери россиян и тактика штурмов

Украинский военный рассказал, что за последнюю неделю оккупанты фактически перестали применять технику на направлении, где действует 93-я отдельная механизированная бригада. Враг продолжает действовать небольшими группами по два-три человека, пытаясь прорвать украинскую оборону. По его оценке, ежедневные потери россиян могут достигать десяти военных только на одном участке.

"Интенсивность движения пехоты не уменьшают — потери они несут довольно высокие", — отметил военный относительно действий вражеской армии.

За последнюю неделю враг не применяет технику, отметил Пясецкий. Несмотря на высокие потери, дефицита живой силы у противника нет, и он продолжает осуществлять две-три атаки ежедневно. Украинские защитники успешно отражают эти попытки, нанося россиянам значительные потери.

Напомним, что украинские подразделения ПВО предотвратили трагедию в Константиновке, когда вражеский дрон "Молния" проник в жилой сектор и начал кружить над домами.

Ранее мы также информировали, что командир 19-го армейского корпуса Александр Бакулин опроверг российские заявления о "зачистке" Константиновки.

ВСУ Бригада война в Украине русские солдаты Константиновка
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
