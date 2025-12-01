Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ щодня втрачає до 10 військових біля Костянтинівки — військовий

РФ щодня втрачає до 10 військових біля Костянтинівки — військовий

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 12:39
На передовій під Костянтинівкою — критичні втрати РФ
Поранені російські військові. Фото ілюстративне: росЗМІ

На напрямку поблизу Костянтинівки російські війська зазнають щоденних втрат, які лише на одній ділянці фронту можуть сягати десяти осіб. Водночас окупанти продовжують атакувати невеликими піхотними групами, попри відсутність техніки та ефективний спротив Збройних Сил України.

Про це повідомив головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 1 грудня.

Реклама
Читайте також:

Втрати росіян і тактика штурмів

Український військовий розповів, що за останній тиждень окупанти фактично перестали застосовувати техніку на напрямку, де діє 93-тя окрема механізована бригада. Ворог продовжує діяти невеликими групами по дві-три особи, намагаючись прорвати українську оборону. За його оцінкою, щоденні втрати росіян можуть досягати десяти військових лише на одній ділянці.

"Інтенсивності руху піхоти не зменшують — втрати вони несуть доволі високі", — зазначив військовий щодо дій ворожої армії.

За останній тиждень ворог не застосовує техніку, зазначив П’ясецький. Попри високі втрати, дефіциту живої сили у противника немає, і він продовжує здійснювати дві-три атаки щодня. Українські оборонці успішно відбивають ці спроби, завдаючи росіянам значних втрат. 

Нагадаємо, що українські підрозділи ППО запобігли трагедії в Костянтинівці, коли ворожий дрон "Молнія" проник у житловий сектор і почав кружляти над будинками.

Раніше ми також інформували, що командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін спростував російські заяви про "зачистку" Костянтинівки.

ЗСУ Бригада війна в Україні війна російські військові Костянтинівка
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації