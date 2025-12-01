На передовій під Костянтинівкою — критичні втрати РФ

Поранені російські військові. Фото ілюстративне: росЗМІ

На напрямку поблизу Костянтинівки російські війська зазнають щоденних втрат, які лише на одній ділянці фронту можуть сягати десяти осіб. Водночас окупанти продовжують атакувати невеликими піхотними групами, попри відсутність техніки та ефективний спротив Збройних Сил України.

Про це повідомив головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 1 грудня.

Втрати росіян і тактика штурмів

Український військовий розповів, що за останній тиждень окупанти фактично перестали застосовувати техніку на напрямку, де діє 93-тя окрема механізована бригада. Ворог продовжує діяти невеликими групами по дві-три особи, намагаючись прорвати українську оборону. За його оцінкою, щоденні втрати росіян можуть досягати десяти військових лише на одній ділянці.

"Інтенсивності руху піхоти не зменшують — втрати вони несуть доволі високі", — зазначив військовий щодо дій ворожої армії.



За останній тиждень ворог не застосовує техніку, зазначив П’ясецький. Попри високі втрати, дефіциту живої сили у противника немає, і він продовжує здійснювати дві-три атаки щодня. Українські оборонці успішно відбивають ці спроби, завдаючи росіянам значних втрат.

Нагадаємо, що українські підрозділи ППО запобігли трагедії в Костянтинівці, коли ворожий дрон "Молнія" проник у житловий сектор і почав кружляти над будинками.

