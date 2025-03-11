Россияне атаковали Одесский порт

Украинский порт. Фото: Администрация морских портов Украины/Facebook

Российские оккупанты осуществили ракетный удар по Одесскому порту. В результате атаки есть погибшие, также повреждена инфраструктура и иностранное судно.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины в Facebook во вторник, 11 марта.

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Отмечается, что российские оккупанты осуществили ракетный удар по Одесскому порту, в результате чего погибли люди, повреждена инфраструктура и иностранное судно.

Сегодня, 11 марта, в 20:17 российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесскому морскому порту. Зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалом.

По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar, еще один моряк получил ранения. Также пострадал сотрудник вочманской компании, который находился на борту. Судно MJ Pinar в момент удара загружало пшеницу для экспорта.

В результате вражеской ракетной атаки со стороны РФ зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры на территории Одесского морского порта, в частности:

причал №35;

зерновая галерея терминала ООО "Бруклин-Киев";

четыре силоса для хранения зерна.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сейчас оцениваются масштабы разрушений и уточняется информация о пострадавших.

Скриншот сообщения Администрации морских портов Украины

Напомним, что ранее сообщалось, что российские оккупанты снова осуществили массированную атаку на Одесскую область. В результате атаки БпЛА есть разрушения.

Также мы писали, что в ночь на 10 марта россияне ударили по Запорожской области, повредив объект критической инфраструктуры.