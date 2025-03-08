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Росіяни вдарили по Запорізькій області — перші фото ліквідації

8 березня 2025 23:45
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Запорізької області 8 березня — пошкоджено критичну інфраструктуру
Наслідки обстрілу росіянами Запорізької області. Фото: Іван Федоров
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Пізно ввечері російські окупанти завдали ударів по Запорізькій області, внаслідок чого пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Наразі вже з'явились перші фото ліквідації наслідків обстрілу.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наслідки обстрілу Запорізької області 8 березня

"На фото ліквідація наслідків ворожих ударів  по Запорізькій області. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу", — написав Федоров.

Обстріл Запорізької області 8 березня - пошкоджено критичну інфраструктуру - фото 1
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

Він додав, що наразі атака триває, тому закликав людей до відбою тривоги залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, що минулого вечора, 7 березня, росіяни атакували ракетами та "Шахедом" центральну частину міста Добропілля Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули 11 людей, ще 50 поранені.

Також ми писали, що росіяни 8 березня обстріли Охтирку Сумської області. Ворог тричі влучив в школу.

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