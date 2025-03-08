Обстрел Запорожской области 8 марта — повреждена критическая инфраструктура

Последствия обстрелов россиян по Запорожской области. Фото: Иван Федоров

Поздно вечером, российские оккупанты нанесли удары по Запорожской области, в результате чего поврежден объект критической инфраструктуры. Сейчас уже появились первые фото ликвидации последствий обстрела.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"На фото ликвидация последствий вражеских ударов по Запорожской области. Вследствие попадания в объект критической инфраструктуры есть потребность в ограничении потребления газа", — написал Федоров.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Он добавил, что сейчас атака продолжается, поэтому призвал людей до отбоя тревоги оставаться в безопасных местах.

Напомним, что вчера вечером, 7 марта, россияне атаковали ракетами и "Шахедом" центральную часть города Доброполье Донецкой области. В результате обстрела погибли 11 человек, еще 50 ранены.

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