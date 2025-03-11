Росіяни атакували Одеський порт

Український порт. Фото: Адміністрація морських портів України/Facebook

Російські окупанти здійснили ракетний удар по Одеському порту. Внаслідок атаки є загиблі, також пошкоджено інфраструктуру та іноземне судно.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України у Facebook у вівторок, 11 березня.

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Зазначається, що російські окупанти здійснили ракетний удар по Одеському порту, внаслідок чого загинули люди, пошкоджено інфраструктуру та іноземне судно.

Сьогодні, 11 березня, о 20:17 російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеському морському порту. Зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м та 35-м причалом.

За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк отримав поранення. Також постраждав співробітник вочманської компанії, який перебував на борту.Судно MJ Pinar у момент удару завантажувало пшеницю для експорту.

Внаслідок ворожої ракетної атаки з боку РФ зафіксовано численні пошкодження інфраструктури на території Одеського морського порту, зокрема:

причал №35;

зернова галерея терміналу ТОВ "Бруклін-Київ";

чотири силоси для зберігання зерна.

На місці події працюють екстрені служби. Наразі оцінюються масштаби руйнувань та уточнюється інформація про постраждалих.

Скриншот повідомлення Адміністрації морських портів України

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що російські окупанти знову здійснили масовану атаку на Одещину. В результаті атаки БпЛА є руйнування.

Також ми писали, що в ніч проти 10 березня росіяни вдарили по Запорізькій області, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури.