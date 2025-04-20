Россияне атаковали Запорожье, в результате чего ранен мужчина

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Иван Федоров/Telegram

Российские захватчики беспилотниками атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела ранен мужчина, также зафиксировано много разрушений.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 20 апреля в Telegram.

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В субботу вечером, 19 апреля, российские оккупанты дронами атаковали Запорожскую область, в результате чего ранения получил 42-летний мужчина. Также был поврежден его автомобиль.

"42-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки по Васильевскому району", — сообщил глава ОВА.

Также он отметил, что в целом в течение суток оккупанты нанесли 389 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. В частности, российские армейцы совершили 15 авиационных ударов по Новояковлевке, Степногорску, Лукьяновскому, Павловке, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному и Новодаровке.

По данным Федорова, 199 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Магдалиновку, Малокатериновку, Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Кроме того, 6 обстрелов из РСЗО накрыли Счастливое, Гуляйполе, Чаривне и Новодаровку. Также 169 артударов нанесли по территории Лукьяновского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

В результате атак РФ поступило 29 сообщений о повреждении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Отметим, что по информации Зеленского, по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий оккупантов. Следовательно, россияне нарушили "Пасхальное перемирие".

Добавим, что в субботу, 19 апреля, российские оккупанты атаковали Херсонщину — вражеский беспилотник попал в многоэтажку.