Росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого поранено чоловіка

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Іван Федоров/Telegram

Російські загарбники безпілотниками атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка, також зафіксовано багато руйнувань.

Про це повідом голова Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 20 квітня в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака РФ на Запоріжжя — що відомо про наслідки

У суботу ввечері, 19 квітня, російські окупанти дронами атакували Запорізьку область, внаслідок чого поранення отримав 42-річний чоловік. Також було пошкоджено його автомобіль.

"42-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Василівському району", — повідомив очільник ОВА.

Також він зазначив, що загалом упродовж доби окупанти завдали 389 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, російські армійці здійснили 15 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Лукʼянівському, Павлівці, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному та Новодарівці.

За даними Федорова,199 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Малокатеринівку, Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Крім того, 6 обстрілів з РСЗВ накрили Щасливе, Гуляйполе, Чарівне та Новодарівку. Також 169 артударів завдано по території Лукʼянівського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Внаслідок атак РФ надійшло 29 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури.

Зазначимо, що за інформацією Зеленського, станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій окупантів. Відтак, росіяни порушили "Великоднє перемир’я".

Додамо, що у суботу, 19 квітня, російські окупанти атакували Херсонщину — ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку.