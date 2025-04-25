Воздушные силы сообщили, сколько дронов РФ сбили ночью

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Российские войска в ночь на пятницу, 25 апреля, обстреляли Украину дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 41 вражеский беспилотник.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака РФ на Украину 25 апреля

Ночью Россия запустила по Украине 103 дрона из Курска, Брянска и Орла. Воздушное нападение врага отражала авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 было подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА на востоке, севере и в центре Украины. Еще 40 российских дронов-имитаторов локально потеряны.

Кроме того, в результате российского обстрела пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина и Днепропетровщина.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, враг атаковал беспилотником жилой дом в Павлограде Днепропетровской области, известно о трех погибших.

А вчера Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву. Попадание произошло по жилому дому, погибли 12 человек.