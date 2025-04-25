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РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

25 квітня 2025 09:18
Євгенія Брюховецька - редактор
Повітряні сили повідомили, скільки дронів РФ збили вночі
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 25 квітня, обстріляли Україну дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 41 ворожий безпілотник.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Вночі Росія запустила по Україні 103 дрони з Курська, Брянська та Орла. Повітряний напад ворога відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 було підтверджено збиття 41 ударного БпЛА на сході, півночі та в центрі України. Ще 40 російських дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Крім того, внаслідок російського обстрілу постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Скільки дронів вночі збили Повітряні сили
Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, ворог атакував безпілотником житловий будинок у Павлограді Дніпропетровської області, відомо про трьох загиблих.

А вчора Росія вдарила балістичними ракетами по Києву. Влучання сталося по житловому будинку, загинули 12 людей.

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