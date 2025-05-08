Россияне обстреляли Сумскую область во время "перемирия" Путина

Последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

В четверг, 8 мая, во время так называемого "перемирия" Путина российские оккупанты атаковали Сумскую область. Следовательно, оккупанты нанесли удары по жилому сектору, в результате чего под завалами оказалась женщина.

Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram.

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Женщина, которая оказалась под завалами в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

"Перемирие" — россияне обстреляли Сумскую область

В четверг утром, 8 мая, российские захватчики нанесли авиаудары по территории Белопольской громады Сумской области. В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен. Кроме того, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных построек получили повреждения.

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. При обследовании территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Также в Сумском районе, в результате ночного обстрела, возникли пожары в трех жилых домах. Спасатели работали на месте происшествия с ночи до самого утра. К сожалению, в результате этой атаки погиб один гражданский человек.

Последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Напомним, что в Воздушных силах ответили, действует ли "перемирие", которое недавно объявил российский диктатор Путин.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 8 мая началось трехдневное "перемирие" Путина.