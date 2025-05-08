Росіяни обстріляли Сумщину під час "перемир'я" Путіна

Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: ДСНС/Telegram

У четвер, 8 травня, під час так званого "перемир'я" Путіна російські окупанти атакували Сумську область. Відтак, окупанти завдали ударів по житловому сектору, внаслідок чого під завалами опинилася жінка.

Про це інформує ДСНС України у Telegram.

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Жінка, яка опинилася під завалами внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

"Перемир'я" — росіяни обстріляли Сумщину

У четвер зранку, 8 травня, російські загарбники завдали авіаударів по території Білопільської громади Сумської області. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано. Крім того, ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.

На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також у Сумському районі, внаслідок нічного обстрілу, виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї атаки загинула одна цивільна особа.

Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: ДСНС/Telegram

Нагадаємо, що у Повітряних силах відповіли, чи діє "перемир'я", яке нещодавно оголосив російський диктатор Путін.

Раніше ми повідомляли, що у ніч на 8 травня почалося триденне "перемир'я" Путіна.