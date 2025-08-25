Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала Сумы — в городе зафиксированы пожары

РФ атаковала Сумы — в городе зафиксированы пожары

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 00:45
Обстрел Сум 25 августа — в городе пожары
Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 25 августа россияне атаковали дронами город Сумы. В результате обстрела начались пожары. 

Об этом в Telegram сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия обстрела Сум в ночь на 25 августа

"Город Сумы снова под атакой вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание в одном из старостинских округов, в результате чего произошло возгорание", — говорится в сообщении.

Кобзарь отметил, что информации о пострадавших пока нет.

Также он призвал жителей города держаться подальше от окон и соблюдать правила безопасности.

Обновлено в 01:00

Глава Сумской ОВА сообщил, что атака РФ по области продолжается уже почти сутки.

В частности, россияне снова ударили дронами по территории Сумской общины, а также есть попадания на территории Роменской общины.

"Предварительно в обеих общинах без жертв, информация о пострадавших уточняется. На местах попаданий — пожары. Продолжается обследование и ликвидация последствий", — добавил он.

Напомним, что в ночь на 24 августа Сумы тоже атаковали дроны. В городе были слышны взрывы.

Также мы писали, что взрывы около часа назад прозвучали в Харькове. Враг тоже пытался атаковать город ударными беспилотниками.

пожар взрыв Сумы обстрелы война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации