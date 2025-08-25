Обстрел Сум 25 августа — в городе пожары

Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 25 августа россияне атаковали дронами город Сумы. В результате обстрела начались пожары.

Об этом в Telegram сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

"Город Сумы снова под атакой вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание в одном из старостинских округов, в результате чего произошло возгорание", — говорится в сообщении.

Кобзарь отметил, что информации о пострадавших пока нет.

Также он призвал жителей города держаться подальше от окон и соблюдать правила безопасности.

Обновлено в 01:00

Глава Сумской ОВА сообщил, что атака РФ по области продолжается уже почти сутки.

В частности, россияне снова ударили дронами по территории Сумской общины, а также есть попадания на территории Роменской общины.

"Предварительно в обеих общинах без жертв, информация о пострадавших уточняется. На местах попаданий — пожары. Продолжается обследование и ликвидация последствий", — добавил он.

Напомним, что в ночь на 24 августа Сумы тоже атаковали дроны. В городе были слышны взрывы.

Также мы писали, что взрывы около часа назад прозвучали в Харькове. Враг тоже пытался атаковать город ударными беспилотниками.