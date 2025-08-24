Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Сумах було чути звуки вибухів

У Сумах було чути звуки вибухів

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 02:55
Вибухи у Сумах 24 серпня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Сумах було чути прямо зараз, в ніч проти 24 серпня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Сумах в ніч проти 24 серпня

"У Сумах було чутно вибух, повідомили наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 22:46.

Майже години тому Повітряні сили ЗСУ поінформували, що для Сумської області є загроза застосування ударних дронів

Оновлено о 03:00

У місті було чути повторні вибухи.

Оновлено о 03:32

У Сумах вчергове було чути звуки вибухів. Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що до міста наближаються ворожі безпілотники.

Оновлено о 03:45

Глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив атаку дронів. Він уточнив, що наслідки атаки з'ясовуються.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Сумах 24 серпня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що вчора ввечері, 23 серпня, потужні вибухи пролунали у Київській області. В регіоні було зафіксовано ворожі дрони, працювали сили ППО.

Крім того, звуки вибухів того ж дня лунали у Києві. Це теж було на тлі атаки дронів.

володимир путін вибух Суми дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації