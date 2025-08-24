Вибухи у Сумах 24 серпня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Сумах було чути прямо зараз, в ніч проти 24 серпня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Сумах в ніч проти 24 серпня

"У Сумах було чутно вибух, повідомили наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 22:46.

Майже години тому Повітряні сили ЗСУ поінформували, що для Сумської області є загроза застосування ударних дронів

Оновлено о 03:00

У місті було чути повторні вибухи.

Оновлено о 03:32

У Сумах вчергове було чути звуки вибухів. Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що до міста наближаються ворожі безпілотники.

Оновлено о 03:45

Глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив атаку дронів. Він уточнив, що наслідки атаки з'ясовуються.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що вчора ввечері, 23 серпня, потужні вибухи пролунали у Київській області. В регіоні було зафіксовано ворожі дрони, працювали сили ППО.

Крім того, звуки вибухів того ж дня лунали у Києві. Це теж було на тлі атаки дронів.