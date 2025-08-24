Вибухи у Сумах 24 серпня

У Сумах було чути звуки вибухів
Вибухи у Сумах було чути прямо зараз, в ніч проти 24 серпня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Звуки вибухів у Сумах в ніч проти 24 серпня
"У Сумах було чутно вибух, повідомили наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 22:46.
Майже години тому Повітряні сили ЗСУ поінформували, що для Сумської області є загроза застосування ударних дронів
Оновлено о 03:00
У місті було чути повторні вибухи.
Оновлено о 03:32
У Сумах вчергове було чути звуки вибухів. Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що до міста наближаються ворожі безпілотники.
Оновлено о 03:45
Глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив атаку дронів. Він уточнив, що наслідки атаки з'ясовуються.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що вчора ввечері, 23 серпня, потужні вибухи пролунали у Київській області. В регіоні було зафіксовано ворожі дрони, працювали сили ППО.
Крім того, звуки вибухів того ж дня лунали у Києві. Це теж було на тлі атаки дронів.
