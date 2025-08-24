Взрывы в Сумах 24 августа

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Сумах были слышны прямо сейчас, в ночь на 24 августа. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Сумах в ночь на 24 августа

"В Сумах был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 22:46.

Почти час назад Воздушные силы ВСУ проинформировали, что для Сумской области есть угроза применения ударных дронов

Обновлено в 03:00

В городе были слышны повторные взрывы.

Обновлено в 03:32

В Сумах в очередной раз были слышны звуки взрывов. В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что к городу приближаются вражеские беспилотники.

Обновлено в 03:45

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил атаку дронов. Он уточнил, что последствия атаки выясняются.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграм

Напомним, что вчера вечером, 23 августа, мощные взрывы прогремели в Киевской области. В регионе были зафиксированы вражеские дроны, работали силы ПВО.

Кроме того, звуки взрывов в тот же день раздавались в Киеве. Это тоже было на фоне атаки дронов.