Взрывы в Сумах 24 августа

В Сумах были слышны звуки взрывов
Взрывы в Сумах были слышны прямо сейчас, в ночь на 24 августа. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".
Звуки взрывов в Сумах в ночь на 24 августа
"В Сумах был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 22:46.
Почти час назад Воздушные силы ВСУ проинформировали, что для Сумской области есть угроза применения ударных дронов
Обновлено в 03:00
В городе были слышны повторные взрывы.
Обновлено в 03:32
В Сумах в очередной раз были слышны звуки взрывов. В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что к городу приближаются вражеские беспилотники.
Обновлено в 03:45
Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил атаку дронов. Он уточнил, что последствия атаки выясняются.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что вчера вечером, 23 августа, мощные взрывы прогремели в Киевской области. В регионе были зафиксированы вражеские дроны, работали силы ПВО.
Кроме того, звуки взрывов в тот же день раздавались в Киеве. Это тоже было на фоне атаки дронов.
Читайте Новини.LIVE!