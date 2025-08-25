Обстріл Сум 25 серпня — в місті пожежа

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч проти 25 серпня росіяни атакували дронами місто Суми. Внаслідок обстрілу почалася пожежа.

Про це у Telegram повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

Реклама

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Сум в ніч проти 25 серпня

"Місто Суми знову під атакою ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання в одному зі старостинських округів, унаслідок чого сталося загоряння", — йдеться у повідомленні.

Кобзар зазначив, що інформації про постраждалих наразі немає.

Також він закликав мешканців міста триматися подалі від вікон та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 серпня Суми теж атакували дрони. В місті було чути вибухи.

Також ми писали, що вибухи близько години тому пролунали у Харкові. Ворог теж намагався атакувати місто ударними безпілотниками.