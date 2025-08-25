Обстріл Сум 25 серпня — в місті пожежа

РФ атакувала Суми — в місті зафіксовано пожежу
В ніч проти 25 серпня росіяни атакували дронами місто Суми. Внаслідок обстрілу почалася пожежа.
Про це у Telegram повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.
Перші наслідки обстрілу Сум в ніч проти 25 серпня
"Місто Суми знову під атакою ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання в одному зі старостинських округів, унаслідок чого сталося загоряння", — йдеться у повідомленні.
Кобзар зазначив, що інформації про постраждалих наразі немає.
Також він закликав мешканців міста триматися подалі від вікон та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, що в ніч проти 24 серпня Суми теж атакували дрони. В місті було чути вибухи.
Також ми писали, що вибухи близько години тому пролунали у Харкові. Ворог теж намагався атакувати місто ударними безпілотниками.
Читайте Новини.LIVE!