Атака на Хмельнитчину 3 сентября - есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

В результате утренней российской атаки на Хмельнитчину погиб мужчина. Его личность устанавливается.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин в среду, 3 сентября.

Что известно о погибшем

Погибшему мужчине ориентировочно 40 лет. Во время утренней атаки он находился на месте вражеского удара.

Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака.

"Выражаю соболезнования родным погибшего", — написал Тюрин.

Последствия атаки на Хмельницкую область

По результатам ночной атаки Силами противовоздушной обороны было подтверждено сбитие двух ракет и трех вражеских дронов-"шахедов". Еще один дрон локально потерян.

По информации Хмельницкого городского совета, есть ряд повреждений. В частности, было выбито более 50 окон в учебном заведении и более 100 окон в жилых домах.

Также есть повреждения на территории коммунального предприятия, повреждены нежилые помещения, уничтожены и повреждены частные гаражи и машины, а также коммунальная инфраструктура и два троллейбуса. Кроме того, в одном из сел громады возникли проблемы с электроснабжением.

Напомним, в результате сегодняшней атаки в Украине пострадали объекты железной дороги.

На Ивано-Франковщине в результате удара загорелся объект инфраструктуры, но, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

А в Вышгороде Киевской области в результате обстрела загорелись обломки сбитой цели, которые упали между жилыми многоэтажками.