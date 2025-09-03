Атака на Хмельнитчину 3 сентября - есть погибшие

РФ атаковала Хмельницкую область — погиб человек
В результате утренней российской атаки на Хмельнитчину погиб мужчина. Его личность устанавливается.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин в среду, 3 сентября.
Что известно о погибшем
Погибшему мужчине ориентировочно 40 лет. Во время утренней атаки он находился на месте вражеского удара.
Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака.
"Выражаю соболезнования родным погибшего", — написал Тюрин.
Последствия атаки на Хмельницкую область
По результатам ночной атаки Силами противовоздушной обороны было подтверждено сбитие двух ракет и трех вражеских дронов-"шахедов". Еще один дрон локально потерян.
По информации Хмельницкого городского совета, есть ряд повреждений. В частности, было выбито более 50 окон в учебном заведении и более 100 окон в жилых домах.
Также есть повреждения на территории коммунального предприятия, повреждены нежилые помещения, уничтожены и повреждены частные гаражи и машины, а также коммунальная инфраструктура и два троллейбуса. Кроме того, в одном из сел громады возникли проблемы с электроснабжением.
Напомним, в результате сегодняшней атаки в Украине пострадали объекты железной дороги.
На Ивано-Франковщине в результате удара загорелся объект инфраструктуры, но, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
А в Вышгороде Киевской области в результате обстрела загорелись обломки сбитой цели, которые упали между жилыми многоэтажками.
