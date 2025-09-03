Видео
Главная Новости дня Обстрел Ивано-Франковщины — целью стал инфраструктурный объект

Обстрел Ивано-Франковщины — целью стал инфраструктурный объект

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 08:11
Ночная атака на Ивано-Франковскую область: работала ПВО, есть пожар
Обстрелы. Иллюстративное фото: Army.mil

В ночь на 3 сентября Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке, во время которой работали Силы противовоздушной обороны. В результате удара загорелся объект инфраструктуры, но, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака на Ивано-Франковскую область

По словам председателя ОГА, этой ночью область стала мишенью комбинированной атаки со стороны врага. Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям, не допустив масштабных разрушений. В результате удара загорелся инфраструктурный объект, на месте работают пожарные и аварийные бригады.

Обстріл Івано-Франківщини — ціллю став інфраструктурний обʼєкт - фото 1
Сообщение Онищук в Telegram. Фото: скриншот

"Благодарность нашим воинам за защиту и всем службам, которые работают над ликвидацией последствий обстрелов. В очередной раз подчеркиваю — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Берегите себя, своих родных и близких!" — отметила Светлана Онищук.

Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара и уточнения масштабов повреждений. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях во время тревог и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в ночь на 3 сентября российские войска обстреляли Кировоградскую область. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия дроновой атаки.

Ранее сообщалось, что той же ночью оккупанты нанесли удар дронами по Луцку. Жертв не зафиксировано, однако есть повреждения инфраструктуры.

обстрелы Ивано-Франковская область ПВО инфраструктура атака
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
