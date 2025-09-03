Нічна атака на Івано-Франківщину: працювала ППО, є пожежа

Обстріл Івано-Франківщини — ціллю став інфраструктурний обʼєкт
У ніч проти 3 вересня Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки, під час якої працювали Сили протиповітряної оборони. Внаслідок удару загорівся обʼєкт інфраструктури, але, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у Telegram.
Нічна атака на Івано-Франківщину
За словами голови ОДА, цієї ночі область стала мішенню комбінованої атаки з боку ворога. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, не допустивши масштабних руйнувань. У результаті удару загорівся інфраструктурний обʼєкт, на місці працюють пожежні та аварійні бригади.
"Вдячність нашим воїнам за захист і всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Вчергове наголошую — не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе, своїх рідних і близьких!" — зазначила Світлана Онищук.
Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях під час тривог та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські війська обстріляли Кіровоградську область. Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки дронової атаки.
Раніше повідомлялося, що тієї ж ночі окупанти завдали удару дронами по Луцьку. Жертв не зафіксовано, проте є пошкодження інфраструктури.
