Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Хмельниччину дронами та ракетами — загинув чоловік

РФ атакувала Хмельниччину дронами та ракетами — загинув чоловік

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 13:43
Атака на Хмельниччину 3 вересня - є загиблі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС

Внаслідок ранкової російської атаки на Хмельниччину загинув чоловік. Його особу встановлюють.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін у середу, 3 вересня.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про загиблого

Загиблому чоловікові орієнтовно 40 років. Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару.

Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку.

"Висловлюю співчуття рідним загиблого", — написав Тюрін.

Наслідки атаки на Хмельниччину

За наслідками нічної атаки Силами протиповітряної оборони було підтверджено збиття двох ракет і трьох ворожих дронів-"шахедів". Ще один дрон локаційно втрачений.

За інформацією Хмельницької міської ради, є низка пошкоджень. Зокрема, було вибито понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 вікон у житлових будинках.

Також є пошкодження на території комунального підприємства, пошкоджено нежитлові приміщення, знищені та пошкоджені приватні гаражі й автівки, а також комунальна інфраструктура та два тролейбуси. Крім того, в одному із сіл громади виникли проблеми з електропостачанням.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки в Україні постраждали об'єкти залізниці.

На Івано-Франківщині внаслідок удару загорівся обʼєкт інфраструктури, але, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

А у Вишгороді на Київщині внаслідок обстрілу загорілися уламки збитої цілі, які впали між житловими багатоповерхівками.

Хмельницька область окупанти рятувальники війна в Україні атака загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації