Атака на Хмельниччину 3 вересня - є загиблі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС

Внаслідок ранкової російської атаки на Хмельниччину загинув чоловік. Його особу встановлюють.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін у середу, 3 вересня.

Що відомо про загиблого

Загиблому чоловікові орієнтовно 40 років. Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару.

Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку.

"Висловлюю співчуття рідним загиблого", — написав Тюрін.

Наслідки атаки на Хмельниччину

За наслідками нічної атаки Силами протиповітряної оборони було підтверджено збиття двох ракет і трьох ворожих дронів-"шахедів". Ще один дрон локаційно втрачений.

За інформацією Хмельницької міської ради, є низка пошкоджень. Зокрема, було вибито понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 вікон у житлових будинках.

Також є пошкодження на території комунального підприємства, пошкоджено нежитлові приміщення, знищені та пошкоджені приватні гаражі й автівки, а також комунальна інфраструктура та два тролейбуси. Крім того, в одному із сіл громади виникли проблеми з електропостачанням.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки в Україні постраждали об'єкти залізниці.

На Івано-Франківщині внаслідок удару загорівся обʼєкт інфраструктури, але, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

А у Вишгороді на Київщині внаслідок обстрілу загорілися уламки збитої цілі, які впали між житловими багатоповерхівками.