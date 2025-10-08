Оккупанты атаковали энергетические объекты Украины — какая сейчас ситуация в системе

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты атаковали энергетические объекты Черниговской и Днепропетровской областей. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в среду, 8 октября.

Самая сложная ситуация фиксируется в Черниговской области. Сейчас там действуют ограничения потребления. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения для абонентов.

В Минэнерго рассказали, что энергосистема готовится к зимнему сезону:

выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах;

накапливаются необходимые запасы оборудования;

усиливается защита ключевой инфраструктуры.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме. Фото: Минэнерго

Ситуация на Запорожской АЭС

Сейчас уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.24 м. Этого количества достаточно для обеспечения потребностей.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 8 октября захватчики атаковали энергетический объект в Черниговской области. В результате атаки более 4,5 тысячи потребителей остались без света.

Кроме того, оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Известно, что враг ранил двух энергетиков.