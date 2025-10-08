Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала энергетику Украины — в Минэнерго назвали последствия

РФ атаковала энергетику Украины — в Минэнерго назвали последствия

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:35
Оккупанты атаковали энергетические объекты Украины — какая сейчас ситуация в системе
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты атаковали энергетические объекты Черниговской и Днепропетровской областей. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в среду, 8 октября.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

Самая сложная ситуация фиксируется в Черниговской области. Сейчас там действуют ограничения потребления. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения для абонентов.

В Минэнерго рассказали, что энергосистема готовится к зимнему сезону:

  • выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах;
  • накапливаются необходимые запасы оборудования;
  • усиливается защита ключевой инфраструктуры.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — говорится в сообщении.

Стан енергосистеми України 8 жовтня
Ситуация в энергосистеме. Фото: Минэнерго

Ситуация на Запорожской АЭС

Сейчас уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.24 м. Этого количества достаточно для обеспечения потребностей.

null
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 8 октября захватчики атаковали энергетический объект в Черниговской области. В результате атаки более 4,5 тысячи потребителей остались без света.

Кроме того, оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Известно, что враг ранил двух энергетиков.

электроэнергия Украина обстрелы электроснабжение энергосистема Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации