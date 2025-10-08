Оккупанты атаковали энергетические объекты Украины — какая сейчас ситуация в системе

РФ атаковала энергетику Украины — в Минэнерго назвали последствия
Российские оккупанты атаковали энергетические объекты Черниговской и Днепропетровской областей. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в среду, 8 октября.
Ситуация в энергосистеме Украины
Самая сложная ситуация фиксируется в Черниговской области. Сейчас там действуют ограничения потребления. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения для абонентов.
В Минэнерго рассказали, что энергосистема готовится к зимнему сезону:
- выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах;
- накапливаются необходимые запасы оборудования;
- усиливается защита ключевой инфраструктуры.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — говорится в сообщении.
Ситуация на Запорожской АЭС
Сейчас уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.24 м. Этого количества достаточно для обеспечения потребностей.
Напомним, 8 октября захватчики атаковали энергетический объект в Черниговской области. В результате атаки более 4,5 тысячи потребителей остались без света.
Кроме того, оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Известно, что враг ранил двух энергетиков.
