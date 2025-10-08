РФ атакувала енергетику України — у Міненерго назвали наслідки
Російські окупанти атакували енергетичні обʼєкти Чернігівської та Дніпропетровської областей. Наразі здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у середу, 8 жовтня.
Ситуація в енергосистемі України
Найскладніша ситуація фіксується в Чернігівській області. Наразі там діють обмеження споживання. Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання для абонентів.
У Міненерго розповіли, що енергосистема готується до зимового сезону:
- виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах;
- накопичуються необхідні запаси обладнання;
- посилюється захист ключової інфраструктури.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — йдеться у повідомленні.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Наразі рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.24 м. Цієї кількості достатньо для забезпечення потреб.
Нагадаємо, 8 жовтня загарбники атакували енергетичний обʼєкт у Чернігівській області. Внаслідок атаки понад 4,5 тисячі споживачів лишилися без світла.
Крім того, окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Відомо, що ворог поранив двох енергетиків.
