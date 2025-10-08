Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

Російські окупанти атакували енергетичні обʼєкти Чернігівської та Дніпропетровської областей. Наразі здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у середу, 8 жовтня.

Ситуація в енергосистемі України

Найскладніша ситуація фіксується в Чернігівській області. Наразі там діють обмеження споживання. Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання для абонентів.

У Міненерго розповіли, що енергосистема готується до зимового сезону:

виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах;

накопичуються необхідні запаси обладнання;

посилюється захист ключової інфраструктури.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі. Фото: Міненерго

Ситуація на Запорізькій АЕС

Наразі рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.24 м. Цієї кількості достатньо для забезпечення потреб.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 жовтня загарбники атакували енергетичний обʼєкт у Чернігівській області. Внаслідок атаки понад 4,5 тисячі споживачів лишилися без світла.

Крім того, окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Відомо, що ворог поранив двох енергетиків.