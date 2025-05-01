РФ ударила авиабомбами по Донецкой области - в прокуратуре показали фото

Поврежденный дом. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска в четверг, 1 мая, атаковали Мирноград и Новоэкономичное Донецкой области. В результате обстрелов погибли два человека и один ранен.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

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Атака на Донецкую область 1 мая

Ночью россияне сбросили три авиационные бомбы на Мирноград. По предварительным данным, враг применил "КАБ-250" с модулем УМПК по многоквартирным домам — один из снарядов попал в девятиэтажку.

Разрушенный дом. Фото: Донецкая областная прокуратура

"На женщину 43 лет, которая находилась в собственной квартире, обвалилась железобетонная плита. Она получила травмы, несовместимые с жизнью", — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, уже утром оккупанты обстреляли поселок Новоэкономичное Покровского района. В результате атаки погиб 51-летний мужчина, а его 52-летняя жена получила осколочные ранения. Сейчас правоохранители устанавливают тип вооружения, которым атаковал враг.

Разрушенный дом. Фото: Донецкая областная прокуратура

Известно, что в населенном пункте повреждены девять многоэтажных домов и домовладения. Начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Одессе после российской атаки продолжается разбор завалов на месте попадания в многоэтажку.

А в Киеве из-за обстрела РФ ранена женщина — она пострадала от снаряда отсроченного действия.