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РФ атакувала авіабомбами Донеччину — фото наслідків

1 травня 2025 15:34
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ вдарила авіабомбами по Донеччині — в прокуратурі показали фото
Пошкоджений будинок. Фото: Донецька обласна прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у четвер, 1 травня, атакували Мирноград та Новоекономічне Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини та одна поранена.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.

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Атака на Донеччину 1 травня

Вночі росіяни скинули три авіаційні бомби на Мирноград. За попередніми даними, ворог застосував "КАБ-250" із модулем УМПК по багатоквартирних будинках — один зі снарядів влучив у дев'ятиповерхівку.

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Зруйнований будинок. Фото: Донецька обласна прокуратура

"На жінку 43 років, яка перебувала у власній квартирі, обвалилась залізобетонна плита. Вона отримала травми, несумісні з життям", — уточнили в прокуратурі.

Крім того, вже вранці окупанти обстріляли селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, а його 52-річна дружина зазнала осколкових поранень. Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким атакував ворог. 

Окупанти вбили чоловіка, його дружина поранена: обстріл Новоекономічного
Зруйнований будинок. Фото: Донецька обласна прокуратура

Відомо, що в населеному пункті пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків та домоволодіння. Розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в Одесі після російської атаки триває розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку.

А в Києві через обстріл РФ поранено жінку — вона постраждала від снаряда відтермінованої дії.

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