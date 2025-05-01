РФ вдарила авіабомбами по Донеччині — в прокуратурі показали фото

Пошкоджений будинок. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська у четвер, 1 травня, атакували Мирноград та Новоекономічне Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини та одна поранена.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.

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Вночі росіяни скинули три авіаційні бомби на Мирноград. За попередніми даними, ворог застосував "КАБ-250" із модулем УМПК по багатоквартирних будинках — один зі снарядів влучив у дев'ятиповерхівку.

Зруйнований будинок. Фото: Донецька обласна прокуратура

"На жінку 43 років, яка перебувала у власній квартирі, обвалилась залізобетонна плита. Вона отримала травми, несумісні з життям", — уточнили в прокуратурі.

Крім того, вже вранці окупанти обстріляли селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, а його 52-річна дружина зазнала осколкових поранень. Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким атакував ворог.

Зруйнований будинок. Фото: Донецька обласна прокуратура

Відомо, що в населеному пункті пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків та домоволодіння. Розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в Одесі після російської атаки триває розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку.

А в Києві через обстріл РФ поранено жінку — вона постраждала від снаряда відтермінованої дії.