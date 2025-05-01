РФ вдарила авіабомбами по Донеччині — в прокуратурі показали фото

РФ атакувала авіабомбами Донеччину — фото наслідків
Російські війська у четвер, 1 травня, атакували Мирноград та Новоекономічне Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини та одна поранена.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.
Атака на Донеччину 1 травня
Вночі росіяни скинули три авіаційні бомби на Мирноград. За попередніми даними, ворог застосував "КАБ-250" із модулем УМПК по багатоквартирних будинках — один зі снарядів влучив у дев'ятиповерхівку.
"На жінку 43 років, яка перебувала у власній квартирі, обвалилась залізобетонна плита. Вона отримала травми, несумісні з життям", — уточнили в прокуратурі.
Крім того, вже вранці окупанти обстріляли селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік, а його 52-річна дружина зазнала осколкових поранень. Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким атакував ворог.
Відомо, що в населеному пункті пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків та домоволодіння. Розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.
Нагадаємо, в Одесі після російської атаки триває розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку.
А в Києві через обстріл РФ поранено жінку — вона постраждала від снаряда відтермінованої дії.
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