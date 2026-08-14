РФ атаковала Сумщину: погибла женщина, пятеро травмированы

Транспортное средство, поврежденное в результате атаки РФ в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

За прошедшие сутки российские войска 39 раз обстреляли 28 населенных пунктов Сумской области, применяя КАБы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию, минометы и РСЗО. В результате атак погибла 63-летняя женщина, еще пять человек получили травмы, также повреждены жилые дома, транспорт, складские помещения и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала четыре района Сумской области

Под обстрелом российских войск оказались Сумской, Шосткинский, Конотопский и Ахтырский районы.

Больше всего пострадала Середино-Будская община. Там в результате российского обстрела погибла 63-летняя женщина.

Еще пять человек получили травмы. Среди пострадавших — три женщины в возрасте 40, 41 и 46 лет, а также двое мужчин в возрасте 24 и 62 лет. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Какие последствия атак зафиксировали в Сумской области

В Сумской общине российские удары повредили многоквартирный дом, электрощитовые и инфраструктуру автозаправочной станции.

В Николаевской общине повреждения получили жилой дом, складское помещение, транспортные средства и прицепы. Также повреждены наземный роботизированный комплекс и линия электропередач.

В Тростянецкой общине в результате обстрелов повреждена железнодорожная техника и складские помещения.

Повреждения гражданской инфраструктуры и жилого дома также зафиксированы в Зноб-Новгородской, Ямпольской и Хутор-Михайловской общинах.

Полиция документирует военные преступления РФ

Следственно-оперативные группы полиции продолжают работать на местах попаданий. Правоохранители фиксируют последствия российских атак, осматривают поврежденные объекты и собирают доказательства.

По фактам российских обстрелов следователи возбудили уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины — о военных преступлениях.

Последствия атаки РФ по Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Новини.LIVE сообщали, что в течение суток 12 августа, в среду, российские войска 88 раз атаковали пограничные и гражданские объекты Сумской области. В результате обстрелов погибли двое гражданских мужчин, ещё десять жителей получили ранения, а под ударами авиабомб, артиллерии, минометов и дронов оказались 26 населённых пунктов.

Новини.LIVE писали, что вечером в четверг, 13 августа, российские войска нанесли удар по Запорожскому району Запорожской области. Попадание произошло на дороге недалеко от автомобиля с людьми, в результате чего транспортное средство было повреждено, а двое человек, среди которых был маленький ребенок, получили травмы и нуждались в помощи медиков.