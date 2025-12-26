Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала разными типами безпилотников — как отработала ПВО

РФ атаковала разными типами безпилотников — как отработала ПВО

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 13:34
РФ атаковала разными типами дронов - как отработала ПВО
Мобильная группа ПВО. Фото: Воздушное командование "Запад"

Российские войска в ночь на 26 декабря атаковали Украину ударными БпЛА и одной баллистической ракетой Искандер-М. В результате этого зафиксировано попадание на 16 локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:
РФ атакувала різними типами беспілотників — як відпрацювала ППО - фото 1
Информация о сбитых российских БпЛА. Фото: ВС ВСУ

Сбито и подавлено 73 БпЛА

С 18:00 25 декабря Россия атаковала баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым. Также в атаке на Украину враг задействовал 99 ударных БПЛА по типу: Shahed (около 60 из них), Гербера и беспилотники других типов. Они атаковали с таких направлений, как Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму.

РФ атакувала різними типами беспілотників — як відпрацювала ППО - фото 2
Сообщение Воздушных сил в Telegram. Фото: скриншот

"Воздушное нападение отразили авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отметили в Воздушных Силах ВСУ.

По состоянию на 09:00 26 декабря украинской ПВО было сбито и подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Атаки происходили на севере, юге и востоке страны, с помощью баллистической ракеты и 26 ударных БпЛА на 16 локациях.

Напомним, что в Чернигове увеличилось количество пострадавших на месте удара дрона РФ по дому.

Ранее мы также информировали, что в Святошинском районе Киева зафиксировано попадание дрона РФ в жилой дом.

беспилотники ППО дроны Воздушные Силы ВСУ Воздушные силы
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации