РФ атаковала разными типами дронов - как отработала ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: Воздушное командование "Запад"

Российские войска в ночь на 26 декабря атаковали Украину ударными БпЛА и одной баллистической ракетой Искандер-М. В результате этого зафиксировано попадание на 16 локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в пятницу, 26 декабря.

Информация о сбитых российских БпЛА. Фото: ВС ВСУ

Сбито и подавлено 73 БпЛА

С 18:00 25 декабря Россия атаковала баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым. Также в атаке на Украину враг задействовал 99 ударных БПЛА по типу: Shahed (около 60 из них), Гербера и беспилотники других типов. Они атаковали с таких направлений, как Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму.

Сообщение Воздушных сил в Telegram. Фото: скриншот

"Воздушное нападение отразили авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отметили в Воздушных Силах ВСУ.

По состоянию на 09:00 26 декабря украинской ПВО было сбито и подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Атаки происходили на севере, юге и востоке страны, с помощью баллистической ракеты и 26 ударных БпЛА на 16 локациях.

