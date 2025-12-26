Відео
Головна Новини дня РФ атакувала різними типами безпілотників — як відпрацювала ППО

РФ атакувала різними типами безпілотників — як відпрацювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 13:34
РФ атакувала різними типами дронів — як відпрацювала ППО
Мобільна група ППО. Фото: Повітряне командування "Захід"

Російські війська у ніч проти 26 грудня атакували Україну ударними БпЛА та однією балістичною ракетою Іскандер-М. Внаслідок цього зафіксовано влучання на 16 локаціях. 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю, 26 грудня.

Читайте також:
РФ атакувала різними типами беспілотників — як відпрацювала ППО - фото 1
Інформація про збиті російські БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

Збито та подавлено 73 БпЛА

З 18:00 25 грудня Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер-М  із ТОТ АР Крим. Також у атаці на Україну ворог задіяв 99 ударних БпЛА по типу: Shahed (близько 60 із них), Гербера та безпілотники інших типів. Вони атакували з таких напрямків, як Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму. 

РФ атакувала різними типами беспілотників — як відпрацювала ППО - фото 2
Допис Повітряних сил у Telegram. Фото: скриншот

"Повітряний напад відбили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначили у Повітряних Силах ЗСУ.

Станом на 09:00 26 грудня українською ППО було збито та подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів. Атаки відбувались на півночі, півдні та сході країни, з допомогою балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Нагадаємо, що у Чернігові збільшилась кількість постраждалих на місці удару дрону РФ по будинку.

Раніше ми також інформували, що у Святошинському районі Києва зафіксовано влучання дрону РФ в житловий будинок.

безпілотники ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ Повітряні сили
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
