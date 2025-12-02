Видео
Главная Новости дня РФ атаковала газовую инфраструктуру "Нафтогаза" — последствия

РФ атаковала газовую инфраструктуру "Нафтогаза" — последствия

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 15:12
Удар по объектам газовой инфраструктуры - Нафтогаз назвал последствия
Вспышка после взрыва. Фото иллюстративное: REUTERS

В понедельник, 1 декабря, и утром вторника, 2 декабря, российские беспилотники нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры. Именно они обеспечивают добычу и хранение газа для потребителей в Украине.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте также:

Удар по объектам газовой инфраструктуры

По информации компании, среди работников пострадавших нет, однако зафиксировано разрушение инфраструктуры.

"Оперативные службы и специалисты компании работают над ликвидацией последствий атаки. Немедленно после разрешения от ГСЧС команды "Нафтогаза" начнут восстановление", — заявил председатель правления НАК Сергей Корецкий.

Напомним, что в ночь на 2 декабря оккупанты снова атаковали Украину дронами. Всего было использовано 62 дрона.

После обстрела и.о. председателя "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко заявил, что в нескольких областях очень сложная ситуация со светом. Из-за того, что определенные сети имеют ограниченный ресурс, применяются длинные очереди отключения.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
