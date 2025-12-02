Удар по об’єктах газової інфраструктури - Нафтогаз назвав наслідки

Спалах після вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS

У понеділок, 1 грудня, та вранці вівторка, 2 грудня, російські безпілотники завдали ударів по об’єктах газової інфраструктури. Саме вони забезпечують видобуток і зберігання газу для споживачів в Україні.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

Удар по об’єктах газової інфраструктури

За інформацією компанії, серед працівників постраждалих немає, однак зафіксовано руйнування інфраструктури.

"Оперативні служби та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків атаки. Негайно після дозволу від ДСНС команди "Нафтогазу" розпочнуть відновлення", — заявив голова правління НАК Сергій Корецький.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 грудня окупанти знову атакували Україну дронами. Всього було використано 62 дрони.

Після обстрілу т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко заявив, що у кількох областях дуже складна ситуація зі світлом. Через те, що певні мережі мають обмежений ресурс, застосовуються довші черги відключення.