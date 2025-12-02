Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала газову інфраструктуру "Нафтогазу" — які наслідки

РФ атакувала газову інфраструктуру "Нафтогазу" — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 15:12
Удар по об’єктах газової інфраструктури - Нафтогаз назвав наслідки
Спалах після вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS

У понеділок, 1 грудня, та вранці вівторка, 2 грудня, російські безпілотники завдали ударів по об’єктах газової інфраструктури. Саме вони забезпечують видобуток і зберігання газу для споживачів в Україні.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

Реклама
Читайте також:

Удар по об’єктах газової інфраструктури

За інформацією компанії, серед працівників постраждалих немає, однак зафіксовано руйнування інфраструктури.

Реклама

"Оперативні служби та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків атаки. Негайно після дозволу від ДСНС команди "Нафтогазу" розпочнуть відновлення", — заявив голова правління НАК Сергій Корецький.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 грудня окупанти знову атакували Україну дронами. Всього було використано 62 дрони.

Реклама

Після обстрілу т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко заявив, що у кількох областях дуже складна ситуація зі світлом. Через те, що певні мережі мають обмежений ресурс, застосовуються довші черги відключення.

війна Нафтогаз обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації