РФ атаковала Днепр: пострадавших почти десяток: пострадавших почти десяток

РФ атаковала Днепр: пострадавших почти десяток

Дата публикации 18 мая 2026 04:30
Последствия обстрела Днепра ночью 18 мая 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на понедельник, 18 мая, россияне атаковали Днепр. Известно о по меньшей мере девяти раненых. Нескольких из них госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Атака на Дніпро вночі 18 травня 2026 року
Скриншот сообщений Александра Ганжи

Обстрел Днепра ночью 18 мая

Из-за атаки загорелась крыша 25-этажного дома. Обошлось без пострадавших. Пожар потушили спасатели.

В Днепровском районе под удар попал склад с пиротехнической продукцией. Вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Наслідки обстрілу Дніпра вночі 18 травня 2026 року
Последствия атаки на Днепр ночью 18 мая 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре под ракетной атакой оказался жилой квартал. Возникло несколько возгораний. В одном из домов заблокировало людей.

Наслідки обстрілу Дніпра вночі 18 травня 2026 року
Последствия атаки на Днепр ночью 18 мая 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

По состоянию на 04:03 было известно о девяти пострадавших, в том числе десятилетнем мальчике, 50-летней женщине и 52-летнем мужчине. Ребенок и четверо взрослых остаются на амбулаторном лечении. Еще четырех пострадавших госпитализировали. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что 17 мая россияне нанесли несколько ударов по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар. Получила повреждения транспортная инфраструктура.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци писал, что россияне ударили дроном по пригородному поезду в Запорожской области. Произошло попадание возле одного из вагонов. Получили ранения люди.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
